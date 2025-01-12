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Мирра Андреева прокомментировала выход во 2-й круг Australian Open — 2025

Мирра Андреева прокомментировала выход во 2-й круг Australian Open — 2025
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. Напомним, в рамках первого круга 17-летняя россиянка уверенно обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (42-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Сейчас я не ощущаю себя новичком на турнире. Даже когда играла на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в 2024 году, я всё ещё пыталась доказать людям, что заслуживаю быть участницей таких турниров. Теперь я чувствую, что все уже это знают. Я — участник турниров WTA. Моя задача выполнять свою работу, и мне это нравится. Действительно чувствую, что теперь заслуживаю всё то, что происходит со мной», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 63-я ракетка мира японская теннисистка Моюка Учижима и 38-я в рейтинга WTA Магда Линетт из Польши.

Календарь Australian Open — 2025
Турнирная сетка Australian Open — 2025
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