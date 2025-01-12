Ряд матчей первого игрового дня Australian Open временно отменены из-за дождя

В австралийском Мельбурне стартовал первый круг Australian Open — 2025, однако из-за ухудшения погодных условий ряд игр были остановлены, или так и не начались.

В городе идёт сильный проливной дождь, что затрудняет проведение поединков между теннисистами. Таким образом, на неопределённый срок были отложены матчи с участием Павла Котова, Линды Носковой, Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой, а также Марты Костюк и ряда других менее именитых игроков.

В настоящий момент проводят свои встречи только теннисисты, чьи матчи проходят на крытых кортах.

Напомним, действующей чемпионкой турнира у женщин является белоруска Арина Соболенко, у мужчин — итальянец Янник Синнер.