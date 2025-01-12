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Ряд матчей первого игрового дня Australian Open временно отменены из-за дождя

Ряд матчей первого игрового дня Australian Open временно отменены из-за дождя
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В австралийском Мельбурне стартовал первый круг Australian Open — 2025, однако из-за ухудшения погодных условий ряд игр были остановлены, или так и не начались.

В городе идёт сильный проливной дождь, что затрудняет проведение поединков между теннисистами. Таким образом, на неопределённый срок были отложены матчи с участием Павла Котова, Линды Носковой, Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой, а также Марты Костюк и ряда других менее именитых игроков.

В настоящий момент проводят свои встречи только теннисисты, чьи матчи проходят на крытых кортах.

Напомним, действующей чемпионкой турнира у женщин является белоруска Арина Соболенко, у мужчин — итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open — 2025 (м)
Календарь Australian Open — 2025 (ж)
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