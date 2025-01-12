«Теперь все смеются над её шутками». Мирра Андреева рассказала, чему научила тренера

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025 рассказала о взаимоотношениях со своим тренером Кончитой Мартинес.

— Я смотрю на ваш бокс, и у вас чемпионка Уимблдона в качестве тренера. Великая Кончита Мартинес. Она была очень спокойна на корте. Она спокойна как тренер?

— Нет (смеётся), это зависит от её настроения, если честно. Я бы сказала, что она неплохой тренер. О боже, у меня проблемы, ребята (смеётся). С ней я стала ближе к бесстрашию. Раньше я бы никогда не сыграла с лёта при матч-боле. Здесь я решила, почему бы и нет.

— Чему ты научила Кончиту?

— Ничему (смеётся).

— Должно же быть что-то. Интерес? Хобби?

— Я бы сказала, что теперь у неё лучшее чувство юмора. Раньше я бы сказала, что оно, знаете ли, не такое уж хорошее. Всё было нормально. Теперь, когда она со мной, все всегда смеются над её шутками. Спасибо мне, — сказала Андреева в интервью на корте.

Ранее в первом круге Australian Open — 2025 17-летняяАндреева уверенно обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (42-я ракетка мира) — 6:3, 6:3. В 1/32 финала россиянка встретится с победительницей матча между японской теннисисткой Моюкой Учижимой и Магдой Линетт из Польши.