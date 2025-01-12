Кей Нисикори победил Тьяго Монтейро на старте AO-2025, проиграв два первых сета

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В первом раунде он в пятисетовом матче обыграл 106-ю ракетку мира бразильца Тьяго Монтейро, уступив в первых двух партиях — 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты. Японский теннисист 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету его соперника 21 эйс, пять двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из семи.

Соперником Нисикори во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и хозяином корта Кристофером О'Коннеллом, занимающим 64-ю строчку в рейтинге ATP.