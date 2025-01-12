Кей Нисикори победил Тьяго Монтейро на старте AO-2025, проиграв два первых сета
Поделиться
Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025. В первом раунде он в пятисетовом матче обыграл 106-ю ракетку мира бразильца Тьяго Монтейро, уступив в первых двух партиях — 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 05:15 МСК
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7
|6
|6
|
|7 7
|5
|2
|3
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты. Японский теннисист 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету его соперника 21 эйс, пять двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из семи.
Соперником Нисикори во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и хозяином корта Кристофером О'Коннеллом, занимающим 64-ю строчку в рейтинге ATP.
Комментарии
- 12 января 2025
-
10:20
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
07:58
-
07:57
-
07:00
-
05:46
-
04:49
-
03:59
-
01:20
-
00:50
-
00:43
-
00:01
- 11 января 2025
-
23:24
-
23:10
-
23:06
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:03
-
21:32
-
21:30
-
21:24
-
20:56
-
20:48
-
20:24
-
20:13
-
19:53
-
19:22
-
19:00
-
18:52
-
18:37