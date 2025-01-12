Каспер Рууд в пяти сетах обыграл 61-ю ракетку мира на старте Australian Open — 2025
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в тяжёлом пятисетовом матче одержал победу над
испанцем Хауме Мунаром (61-й в рейтинге ATP) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Игра закончилась со счётом 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1 в пользу норвежца.
Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 06:05 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
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|6
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|6
|1
Хауме Мунар
Х. Мунар
Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. Норвежский теннисист семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, три двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.
Соперником Рууда во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между 49-й ракеткой мира чехом Якубом Меншиком и грузином Николозом Басилашвили, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
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