Каспер Рууд в пяти сетах обыграл 61-ю ракетку мира на старте Australian Open — 2025

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в тяжёлом пятисетовом матче одержал победу над

испанцем Хауме Мунаром (61-й в рейтинге ATP) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Игра закончилась со счётом 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1 в пользу норвежца.

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. Норвежский теннисист семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, три двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

Соперником Рууда во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между 49-й ракеткой мира чехом Якубом Меншиком и грузином Николозом Басилашвили, пробившимся в основную сетку через квалификацию.