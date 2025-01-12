Кей Нисикори победил в восьми из девяти пятисетовых матчей на Australian Open
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори выиграл восемь из девяти пятисетовых матчей на Australian Open. Сегодня, 12 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии он в пятисетовом матче обыграл 106-ю ракетку мира бразильца Тьяго Монтейро, уступив в первых двух партиях — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 05:15 МСК
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
3 : 2
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|2
|3
|4
|5
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|6 4
|7
|6
|6
|
|7 7
|5
|2
|3
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Единственное своё поражение в пятисетовых матчах на Australian Open Нисикори потерпел от швейцарца Роджера Федерера в 2017 году (7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:4, 3:6).
Соперником Нисикори во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и хозяином корта Кристофером О'Коннеллом, занимающим 64-ю строчку в рейтинге ATP.
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