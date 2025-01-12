Кей Нисикори победил в восьми из девяти пятисетовых матчей на Australian Open

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори выиграл восемь из девяти пятисетовых матчей на Australian Open. Сегодня, 12 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии он в пятисетовом матче обыграл 106-ю ракетку мира бразильца Тьяго Монтейро, уступив в первых двух партиях — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.

Единственное своё поражение в пятисетовых матчах на Australian Open Нисикори потерпел от швейцарца Роджера Федерера в 2017 году (7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:4, 3:6).

Соперником Нисикори во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и хозяином корта Кристофером О'Коннеллом, занимающим 64-ю строчку в рейтинге ATP.