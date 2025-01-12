Чжэн Циньвэнь объяснила, почему не обнимается с соперницей после проигранного матча

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заявила, что в случае поражения она не будет обниматься или улыбаться сопернице при рукопожатии.

«Если я проиграю, то проявлю к вам элементарное уважение, и всё. Вот почему вы не увидите, как я проигрываю матч со счастливым лицом сопернику. Если вы видели это на моём лице, то это очень странно», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции после матча с румынкой Тодони (7:6 (7:3), 6:1) в первом круге Australian Open — 2025.

В следующем круге китаянка встретится с победительницей матча между 79-й ракеткой мира немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и Хейли Баптист из США, занимающей 38-ю строчку в рейтинге WTA.