Арина Соболенко — Слоан Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025

Сегодня, 12 января, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 11:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.