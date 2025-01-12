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Арина Соболенко — Слоан Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025

Арина Соболенко — Слоан Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025
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Сегодня, 12 января, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
1 2 3
         
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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