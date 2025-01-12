Каспер Рууд: мои результаты лучше достижений отца в большинстве турниров

Норвежский теннисист, обладатель 12 титулов ATP Tour в одиночном разряде Каспер Рууд после победы над 61-й ракеткой мира Хауме Мунаром в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 ответил на вопрос об отце.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|7
|2
|6
|
|6
|5
|6
|1
— Многие люди, возможно, не знают, что твой отец прошёл здесь в четвёртый раунд. Ты тоже прошёл в четвёртый раунд. Есть ли между вами какое-то соперничество?
— Да, конечно. Но мои результаты лучше его в большинстве других турниров. Для него это вроде как последний рекорд. Надеюсь, однажды я смогу побить его. Но я счастлив, если у него также есть хотя бы один рекорд в семье. Он очень вдохновил меня. Без него было бы очень трудно быть там, где я сейчас. Я многим ему обязан, — сказал Рууд в интервью на корте.
Соперником Рууда во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между чехом Якубом Меншиком и грузином Николозом Басилашвили, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
- 12 января 2025
-
12:57
-
12:55
-
12:29
-
12:14
-
12:04
-
11:59
-
11:50
-
11:22
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:20
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
07:58
-
07:57
-
07:00
-
05:46
-
04:49
-
03:59
-
01:20
-
00:50
-
00:43
-
00:01
- 11 января 2025
-
23:24
-
23:10
-
23:06
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:03
-
21:32