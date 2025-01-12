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Каспер Рууд: мои результаты лучше достижений отца в большинстве турниров

Каспер Рууд: мои результаты лучше достижений отца в большинстве турниров
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Норвежский теннисист, обладатель 12 титулов ATP Tour в одиночном разряде Каспер Рууд после победы над 61-й ракеткой мира Хауме Мунаром в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 ответил на вопрос об отце.

Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 06:05 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 7 2 6
3 		6 5 6 1
             
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

— Многие люди, возможно, не знают, что твой отец прошёл здесь в четвёртый раунд. Ты тоже прошёл в четвёртый раунд. Есть ли между вами какое-то соперничество?
— Да, конечно. Но мои результаты лучше его в большинстве других турниров. Для него это вроде как последний рекорд. Надеюсь, однажды я смогу побить его. Но я счастлив, если у него также есть хотя бы один рекорд в семье. Он очень вдохновил меня. Без него было бы очень трудно быть там, где я сейчас. Я многим ему обязан, — сказал Рууд в интервью на корте.

Соперником Рууда во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между чехом Якубом Меншиком и грузином Николозом Басилашвили, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

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