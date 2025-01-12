Анна Блинкова — Дарья Сэвилл: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга AO-2025
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Сегодня, 12 января, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Австралии Дарья Сэвилл (112-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 13:00 мск.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
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Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл
Четыре дня назад Блинкова и Сэвилл провели между собой первую встречу на турнирах WTA. В матче первого круга турнира WTA-250 в Хобарте победу одержала австралийка — 6:2, 3:6, 6:2.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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