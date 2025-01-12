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Каспер Рууд ответил, что волнительнее — помолвка или финал «Ролан Гаррос» с Надалем

Каспер Рууд ответил, что волнительнее — помолвка или финал «Ролан Гаррос» с Надалем
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Норвежский теннисист, обладатель 12 титулов ATP в одиночном разряде Каспер Рууд после победы над 61-й ракеткой мира Хауме Мунаром в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 ответил на вопросы о финале турнира «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем и помолвке с Марией Галлигани в это межсезонье.

Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 06:05 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 7 2 6
3 		6 5 6 1
             
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

— Ты обручился с Марией в межсезонье. Сыграл три финала турниров «Большого шлема». Один против Рафы. Ты больше нервничал из-за игры с Надалем или из-за того, что сделал предложение Марии?
— Пульс участился, когда я опустился на колено. Это был великолепный момент…

— Я вижу, ты всё ещё нервничаешь.
— Я не хочу говорить неправильные вещи. Я пытаюсь сказать, что никогда не забуду игру с Надалем в финале турнира «Большого шлема», но, конечно, я также никогда не забуду, как опустился на колено перед Марией. Это был прекрасный момент, — сказал Рууд в интервью на корте.

Напомним, 5 июня 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:0 в пользу Надаля.

Соперником Рууда во втором круге Australian Open — 2025 станет победитель матча между чехом Якубом Меншиком и грузином Николозом Басилашвили.

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