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Арина Соболенко — Слоан Стивенс: белоруска выиграла первый сет в стартовом матче АО-2025

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко и представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Белоруска в первом сете забрала четыре первых гейма, после чего Стивенс едва не вернулась в игру, сократив разрыв в счёте до 4:3. Итоговый cчёт первой партии — 6:3 в пользу Соболенко.

Соболенко и Стивенс провели между собой три матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу одержала представительница Беларуси.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.