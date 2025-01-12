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Арина Соболенко — Слоан Стивенс: белоруска выиграла первый сет в стартовом матче АО-2025

Арина Соболенко — Слоан Стивенс: белоруска выиграла первый сет в стартовом матче АО-2025
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В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко и представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Белоруска в первом сете забрала четыре первых гейма, после чего Стивенс едва не вернулась в игру, сократив разрыв в счёте до 4:3. Итоговый cчёт первой партии — 6:3 в пользу Соболенко.

Соболенко и Стивенс провели между собой три матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу одержала представительница Беларуси.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

Турнирная сетка АО-2025
Календарь АО-2025
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