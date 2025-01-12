Арина Соболенко — Слоан Стивенс: белоруска выиграла первый сет в стартовом матче АО-2025
Поделиться
В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко и представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Белоруска в первом сете забрала четыре первых гейма, после чего Стивенс едва не вернулась в игру, сократив разрыв в счёте до 4:3. Итоговый cчёт первой партии — 6:3 в пользу Соболенко.
Соболенко и Стивенс провели между собой три матча на турнирах WTA. Во всех встречах победу одержала представительница Беларуси.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2025
-
12:57
-
12:55
-
12:29
-
12:14
-
12:04
-
11:59
-
11:50
-
11:22
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:20
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
07:58
-
07:57
-
07:00
-
05:46
-
04:49
-
03:59
-
01:20
-
00:50
-
00:43
-
00:01
- 11 января 2025
-
23:24
-
23:10
-
23:06
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:03
-
21:32