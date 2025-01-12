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Люка Пуй — Александр Зверев: трансляция матча Australian Open — 2025 начнётся в 13:10

Люка Пуй — Александр Зверев: трансляция матча Australian Open — 2025 начнётся в 13:10
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12 января состоится матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встретятся 104-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй и представитель Германии, вторая ракетка мира Александр Зверев. Начало матча запланировано на 13:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 13:10 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Люка Пуй
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
2
             
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее Пуй и Зверев встречались друг с другом в 2019 году на Кубке Хопмана в группе А. Победу одержал Зверев со счётом 6:3, 6:7, 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси, лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
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