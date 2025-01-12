Арина Соболенко с победы над Слоан Стивенс начала защиту титула на Аustralian Оpen

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и чемпионка US Open — 2017 представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белоруски.
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Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белорусская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из двух.
Во втором круге Аustralian Оpen — 2025 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.
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