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Арина Соболенко с победы над Слоан Стивенс начала защиту титула на Аustralian Оpen

Арина Соболенко с победы над Слоан Стивенс начала защиту титула на Аustralian Оpen
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и чемпионка US Open — 2017 представительница США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Белорусская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге Аustralian Оpen — 2025 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

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