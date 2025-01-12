Паула Бадоса вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025

12-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (37-я в рейтинге WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Игра закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Бадосы.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Испанская теннисистка трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету китаянки четыре подачи навылет, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх.

Соперницей Паулы во втором круге Australian Open — 2025 станет победительница матча между 93-й ракеткой мира Зейнеп Сёнмез и 150-й ракеткой мира Талией Гибсон.