Лейла Фернандес обыграла Юлию Стародубцеву в первом круге Australian Open — 2025

Финалистка US Open — 2021, 31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой (100-я в рейтинге ATP) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Игра закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Фернандес.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Канадская теннисистка пять раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету украинки две подачи навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперницей Фернандес во втором круге Australian Open — 2025 станет победительница матча между 101-й ракеткой мира Кристиной Букшой и 123-й ракеткой мира Хлоэй Паке.