Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес обыграла Юлию Стародубцеву в первом круге Australian Open — 2025

Лейла Фернандес обыграла Юлию Стародубцеву в первом круге Australian Open — 2025
Комментарии

Финалистка US Open — 2021, 31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой (100-я в рейтинге ATP) в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025. Игра закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Фернандес.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Канадская теннисистка пять раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету украинки две подачи навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперницей Фернандес во втором круге Australian Open — 2025 станет победительница матча между 101-й ракеткой мира Кристиной Букшой и 123-й ракеткой мира Хлоэй Паке.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
Материалы по теме
Арина Соболенко с победы над Слоан Стивенс начала защиту титула на Аustralian Оpen
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android