Видеообзор победы Мирры Андреевой над Мари Боузковой в первом круге Australian Open — 2025

В ночь с 11 на 12 января 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (42-я ракетка мира) — 6:3, 6:3.
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Андреевой и Боузковой на Australian Open.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Андреева сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету чешской спортсменки один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.
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