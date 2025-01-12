Мирра Андреева — об эмоциях на AO: испытываю то же самое здесь, что и в прошлом году

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В матче первого круга 17-летняя россиянка уверенно обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (42-я ракетка мира) — 6:3, 6:3.
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«Первая победа на турнире «Большого шлема» — это всегда что-то особенное. Так что я просто очень довольна тем, как сыграла сегодня, и очень рада провести ещё несколько матчей в Мельбурне. Я бы сказала, что я всё ещё испытываю те же эмоции после победы здесь, что и в прошлом году. Думаю, что эти эмоции всегда будут такими же. Я всегда буду так же счастлива после каждого выигранного матча, так что для меня это почти то же самое, что и в первый раз», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.
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