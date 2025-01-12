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«Во всём». Мирра Андреева ответила на вопрос, в чём улучшилась её игра за последний год

«Во всём». Мирра Андреева ответила на вопрос, в чём улучшилась её игра за последний год
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в чём улучшилась её игра за последний год.

«Я бы сказала, что моя игра улучшилась во всём, но везде по чуть-чуть. Мы улучшили подачу, удары справа и слева. Теперь мне тоже нравится выходить к сетке, идти вперёд и стараться быть ещё более агрессивной. Итак, я бы сказала, что мы улучшились везде, потому что мы усердно работали над этими элементами моей игры, так что я вижу разницу и надеюсь, что вы тоже её видите», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга AO-2025 с Мари Боузковой (6:3, 6:3).

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.

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