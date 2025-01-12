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Арина Соболенко забавно станцевала во время интервью после уверенной победы на AO-2025

Арина Соболенко забавно станцевала во время интервью после уверенной победы на AO-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко станцевала во время интервью после успешного старта на Открытом чемпионате Австралии – 2025, где защищает титул.

В матче первого круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку US Open — 2017 американку Слоан Стивенс.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Исполнить танец перед трибунами Соболенко уговорила Елена Докич, которая работает в Мельбурне в качестве интервьюера.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на него принадлежат Tennis Australia.

«Теперь у них (болельщиков) есть доказательство того, что я хуже всех танцую», — пошутила Соболенко после танца.

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