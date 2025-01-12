Арина Соболенко забавно станцевала во время интервью после уверенной победы на AO-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко станцевала во время интервью после успешного старта на Открытом чемпионате Австралии – 2025, где защищает титул.

В матче первого круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку US Open — 2017 американку Слоан Стивенс.

Исполнить танец перед трибунами Соболенко уговорила Елена Докич, которая работает в Мельбурне в качестве интервьюера.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на него принадлежат Tennis Australia.

«Теперь у них (болельщиков) есть доказательство того, что я хуже всех танцую», — пошутила Соболенко после танца.