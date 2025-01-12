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Александр Зверев — Люка Пуй: немецкий теннисист укрепил преимущество в матче 1-го круга АО

Александр Зверев — Люка Пуй: немецкий теннисист укрепил преимущество в матче 1-го круга АО
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В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 104-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй и представитель Германии, вторая ракетка мира Александр Зверев.

Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Люка Пуй
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 3
6 		6 3
             
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Немецкий теннисист выиграл первый сет со счётом 6:4. Во второй партии он победил с таким же счётом.

Ранее теннисисты провели между собой один матч. В рамках Кубка Хопмана в 2019 году победу одержал Александр Зверев — 6:3, 6:7 (8:10), 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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