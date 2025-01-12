Александр Зверев — Люка Пуй: немецкий теннисист укрепил преимущество в матче 1-го круга АО

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 104-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй и представитель Германии, вторая ракетка мира Александр Зверев.

Немецкий теннисист выиграл первый сет со счётом 6:4. Во второй партии он победил с таким же счётом.

Ранее теннисисты провели между собой один матч. В рамках Кубка Хопмана в 2019 году победу одержал Александр Зверев — 6:3, 6:7 (8:10), 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.