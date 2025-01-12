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Арина Соболенко выиграла 15-й матч подряд на Australian Open

Арина Соболенко выиграла 15-й матч подряд на Australian Open
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в 15 матчах и 17 сетах подряд на Открытом чемпионате Австралии.

15-я победа Арины произошла в первом круге Australian Open — 2025 над американкой Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Белоруска выиграла матч со счётом 6:3, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Белоруска дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024).

Напомним, Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. 15 января Соболенко сыграет с 52-й ракеткой мира испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро за выход в третий круг.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная таблица Australian Open - 2025
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