«Я играю умно, как она». Мирра Андреева сравнила себя с Мартиной Хингис

15-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева сравнила свою игру с теннисом в исполнении пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» представительницы Швейцарии Мартины Хингис.

«Мне всегда нравилось, как играла Мартина. Я вижу схожие моменты… Она играла умно, и я играю умно, как она. Стараюсь играть умно. А разница в том, что она никогда не боялась входить в корт и стараться закончить розыгрыш, быть более агрессивной. Сейчас я только учусь делать это. С первых матчей сезона заставляю себя заканчивать розыгрыш у сетки, входить в корт. Я смотрела, как она играет, и, как только у неё появлялась такая возможность, она всегда входила в корт и старалась закончить розыгрыш с ещё большей агрессией. Штеффи Граф — она была очень непростым игроком со своими резаными ударами. Она играла в значительной степени так, как Кончита. Вот тут есть разница. Я не так часто исполняю резаные. А в игре Мартины Хингис и в моей есть схожие моменты», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга AO-2025 с Мари Боузковой (6:3, 6:3).

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.