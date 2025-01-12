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Арина Соболенко первой после Азаренко выиграла 15 матчей подряд на Australian Open

Арина Соболенко первой после Азаренко выиграла 15 матчей подряд на Australian Open
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 15+ победами подряд в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Opta Ace.

15-я победа Арины произошла в первом круге Australian Open — 2025 над американкой Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Белоруска выиграла матч со счётом 6:3, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В последний раз такое удавалось победительнице двух турниров «Большого шлема», олимпийской чемпионке 2012 года в миксте, белорусской теннисистке Виктории Азаренко — 18 побед подряд в период с 2012 по 2014 год.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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