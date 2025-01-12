Арина Соболенко первой после Азаренко выиграла 15 матчей подряд на Australian Open

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 15+ победами подряд в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Opta Ace.
15-я победа Арины произошла в первом круге Australian Open — 2025 над американкой Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Белоруска выиграла матч со счётом 6:3, 6:2.
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В последний раз такое удавалось победительнице двух турниров «Большого шлема», олимпийской чемпионке 2012 года в миксте, белорусской теннисистке Виктории Азаренко — 18 побед подряд в период с 2012 по 2014 год.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.
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