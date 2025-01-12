Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречались 104-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй и представитель Германии, вторая ракетка мира Александр Зверев. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу олимпийского чемпиона 2020 года.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Немецкий теннисист 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 18 заработанных. На счету его соперника три эйса, семь двойных ошибок и два брейк-пойнта, которые он не реализовал.

Во втором круге Australian Open Зверев встретится с 43-й ракеткой мира Педро Мартинесом-Портеро из Испании.