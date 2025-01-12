«Я и сейчас не знаю, кто дальше». Мирра Андреева — о будущей сопернице на Australian Open

15-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, когда узнает о своих соперницах в следующих матчах на соревнованиях.

«Стараюсь не смотреть на то, с кем мне играть. Конечно, после жеребьёвки смотрю, с кем мне играть в первом круге. Ну и посмотрю, кто может быть во втором раунде, это довольно близко. Но сейчас я даже не знаю — знала лишь, что в первом круге мне играть с Мари. Не хочу знать, кто дальше. Я и сейчас не знаю. Спрошу Кончиту, знает ли она. Обычно я смотрю, кто там в первом-втором кругах. И уже после матча узнаю, с кем играть дальше», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга Australian Open — 2025 с Мари Боузковой (6:3, 6:3).

Во втором раунде AO-2025 россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.