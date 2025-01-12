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«Я люблю рис, посыпанный сыром». Мирра Андреева — о своём питании на теннисных турнирах

«Я люблю рис, посыпанный сыром». Мирра Андреева — о своём питании на теннисных турнирах
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15-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала о своих привычках в рационе питания на теннисных турнирах.

«В этом смысле со мной сложно работать. Если я начинаю турнир и ем курицу с рисом, то изменить это уже не могу, не могу перейти на спагетти, на что-то другое, буду есть то же самое. И ещё один особый момент: я люблю рис, посыпанный сыром. Никогда не видела, чтобы кто-то делал так же. Но мне нравится. Так что если я так начала турнир, то и продолжать буду — даже если я устала, всё равно у меня нет выбора, буду есть то же самое.

Во время матча стараюсь есть сушёные фрукты. А если игра затягивается, могу съесть желе. Но начинаю с сушёных фруктов. Обычные фрукты вроде дыни или арбуза… Зависит от того, чего мне хочется. Но сегодня я начала с сушёных фруктов, так что в Мельбурне буду есть их», — рассказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга AO-2025 с Мари Боузковой (6:3, 6:3).

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Во втором раунде AO-2025 россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.

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