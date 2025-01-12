М. Андреева — о суевериях Кончиты Мартинес: после каждого выигрыша она рассыпала порошок

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о суевериях своего тренера Кончиты Мартинес.
«В Брисбене был момент, я выиграла первый матч, и она, когда готовила мне напиток для восстановления, рассыпала порошок. После каждой встречи, которую я выигрывала, она нарочно рассыпа́ла порошок. Я не знала об этом. Мне рассказали про это, и я такая: «Она же говорила мне прекратить, а сама делает это». Считаю, пора положить этому конец. Но не в этом году — может, в следующем, думаю», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга Australian Open — 2025 с Мари Боузковой (6:3, 6:3).
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Во втором раунде AO-2025 россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.
- 12 января 2025
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