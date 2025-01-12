Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

М. Андреева — о суевериях Кончиты Мартинес: после каждого выигрыша она рассыпала порошок

М. Андреева — о суевериях Кончиты Мартинес: после каждого выигрыша она рассыпала порошок
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о суевериях своего тренера Кончиты Мартинес.

«В Брисбене был момент, я выиграла первый матч, и она, когда готовила мне напиток для восстановления, рассыпала порошок. После каждой встречи, которую я выигрывала, она нарочно рассыпа́ла порошок. Я не знала об этом. Мне рассказали про это, и я такая: «Она же говорила мне прекратить, а сама делает это». Считаю, пора положить этому конец. Но не в этом году — может, в следующем, думаю», — сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга Australian Open — 2025 с Мари Боузковой (6:3, 6:3).

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Во втором раунде AO-2025 россиянка встретится с победительницей матча между 63-й ракеткой мира японской теннисисткой Моюкой Учижимой и 38-й в рейтинга WTA Магдой Линетт из Польши.

Материалы по теме
«Теперь все смеются над её шутками». Мирра Андреева рассказала, чему научила тренера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android