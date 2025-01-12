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Андрей Рублёв ответил, изменит ли его жизнь победа на турнире «Большого шлема»

Андрей Рублёв ответил, изменит ли его жизнь победа на турнире «Большого шлема»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением, изменит ли его жизни победа на турнире «Большого шлема».

«Не буду лгать и говорить, что не хочу выиграть турнир «Большого шлема». Это мечта, и я сделаю всё возможное, чтобы попытаться её осуществить. Но если выиграю турнир «Большого шлема», изменит ли это мою жизнь или компенсирует что-то? Конечно, нет», — приводит слова спортсмена The Guardian.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В прошлом году Рублёв одержал победы на «Мастерсе» в Монте-Карло и на турнире категории ATP-250 в Бостаде. 14 января Рублёв сыграет против 113-й ракетки мира бразильца Жоао Фонсеки в первом круге Australian Open — 2025.

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