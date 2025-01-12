Андрей Рублёв ответил, изменит ли его жизнь победа на турнире «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением, изменит ли его жизни победа на турнире «Большого шлема».

«Не буду лгать и говорить, что не хочу выиграть турнир «Большого шлема». Это мечта, и я сделаю всё возможное, чтобы попытаться её осуществить. Но если выиграю турнир «Большого шлема», изменит ли это мою жизнь или компенсирует что-то? Конечно, нет», — приводит слова спортсмена The Guardian.

В прошлом году Рублёв одержал победы на «Мастерсе» в Монте-Карло и на турнире категории ATP-250 в Бостаде. 14 января Рублёв сыграет против 113-й ракетки мира бразильца Жоао Фонсеки в первом круге Australian Open — 2025.