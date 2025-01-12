Рублёв — о поражении в первом круге Уимблдона-2024: худший момент в моей жизни

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих чувствах после поражения в первом раунде Уимблдона от аргентинца Франсиско Комесаньи в 2024 году. Тогда аргентинец занимал 122-е место в мировом рейтинге и никогда не выигрывал матчей на уровне ATP.

«Это был худший момент в моей жизни. Дело было не в теннисе. Дело было во мне, как будто после этого момента я не видел смысла в жизни. Типа зачем? Это звучит немного драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, вызывали сильное беспокойство, и я больше не мог с этим справляться. У меня началась биполярность. Не знаю, можно ли так сказать. Но я сам всё это начал. Теперь я чувствую себя лучше», — приводит слова спортсмена The Guardian.