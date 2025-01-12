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Анна Блинкова вырвала победу у Сэвилл в первом круге Australian Open — 2025

Анна Блинкова вырвала победу у Сэвилл в первом круге Australian Open — 2025
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова с трудом пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 13:50 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7
6 		4 5
         
Дарья Сэвилл
Австралия
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл

В стартовом матче Блинкова одолела 112-ю ракетку мира австралийку Дарью Сэвилл (Гаврилову) (WC), которая ранее представляла Россию. Встреча продлилась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу Блинковой.

В рамках встречи Блинкова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сэвилл четыре эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

За выход в третий круг Australian Open — 2025 Блинкова сразится с победительницей матча Магдалена Френх (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q).

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