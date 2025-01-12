Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних матчей на хардовых турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних матчей на турнирах «Большого шлема» с хардовым покрытием. Сегодня, 12 января, она в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обошла представительницу США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:2.

Последний раз белоруска проигрывала на харде ТБШ в финале US Open — 2023, уступив американке Кори Гауфф со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Во втором круге Аustralian Оpen — 2025 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.