Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних матчей на хардовых турнирах «Большого шлема»
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 28 из 29 последних матчей на турнирах «Большого шлема» с хардовым покрытием. Сегодня, 12 января, она в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обошла представительницу США Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:2.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Последний раз белоруска проигрывала на харде ТБШ в финале US Open — 2023, уступив американке Кори Гауфф со счетом 2:6, 6:3, 6:2.
Во втором круге Аustralian Оpen — 2025 Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.
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