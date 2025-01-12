Андрей Рублёв высказался о работе своего благотворительного фонда

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в январе 2023 года основал собственный бренд одежды Rublo. В марте 2024-го Рублёв объявил об открытии благотворительного фонда помощи детям. Цель фонда — обеспечить необходимыми ресурсами детей по всему миру, которые борются с серьёзными заболеваниями. Вырученные деньги от бренда теннисист жертвует в клиники через свой фонд.

«Бренд одежды — это не бизнес-проект, сложно, когда вы хотите использовать его в благотворительных целях. У всех возникают вопросы: откуда берутся эти деньги? Я не чувствовал уверенности в том, что деньги идут на правильные цели. Хотел, чтобы они шли напрямую в клиники для пациентов в критическом состоянии. Это стало проще, когда мы создали мой фонд. С брендом одежды вы ограничены, но с фондом я могу делать разные вещи, и это намного проще», — приводит слова спортсмена The Guardian.