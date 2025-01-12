Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв высказался о работе своего благотворительного фонда

Андрей Рублёв высказался о работе своего благотворительного фонда
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в январе 2023 года основал собственный бренд одежды Rublo. В марте 2024-го Рублёв объявил об открытии благотворительного фонда помощи детям. Цель фонда — обеспечить необходимыми ресурсами детей по всему миру, которые борются с серьёзными заболеваниями. Вырученные деньги от бренда теннисист жертвует в клиники через свой фонд.

«Бренд одежды — это не бизнес-проект, сложно, когда вы хотите использовать его в благотворительных целях. У всех возникают вопросы: откуда берутся эти деньги? Я не чувствовал уверенности в том, что деньги идут на правильные цели. Хотел, чтобы они шли напрямую в клиники для пациентов в критическом состоянии. Это стало проще, когда мы создали мой фонд. С брендом одежды вы ограничены, но с фондом я могу делать разные вещи, и это намного проще», — приводит слова спортсмена The Guardian.

Материалы по теме
Битва Медведева и Рублёва близка. Какой путь россияне могут пройти на Australian Open?
Битва Медведева и Рублёва близка. Какой путь россияне могут пройти на Australian Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android