Соболенко оценила танец, который она исполнила после успешного старта на AO-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой танец во время интервью после успешного старта на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Нужно поработать над танцевальными навыками», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на него принадлежат Tennis Australia.

Исполнить танец перед трибунами Соболенко уговорила Елена Докич, которая работает в Мельбурне в качестве интервьюера.

В матче первого круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку US Open — 2017 американку Слоан Стивенс. Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января.