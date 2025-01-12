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Соболенко оценила танец, который она исполнила после успешного старта на AO-2025

Соболенко оценила танец, который она исполнила после успешного старта на AO-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой танец во время интервью после успешного старта на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Нужно поработать над танцевальными навыками», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на него принадлежат Tennis Australia.

Исполнить танец перед трибунами Соболенко уговорила Елена Докич, которая работает в Мельбурне в качестве интервьюера.

В матче первого круга Соболенко (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку US Open — 2017 американку Слоан Стивенс. Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января.

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