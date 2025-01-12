Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты первого игрового дня

В ночь с 11 на 12 января состоялся первый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей Australian Open — 2025, которые пройдут 12 января.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Результаты 12 января:

Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:1, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1;

Сумит Нагал (Индия) — Томаш Махач (Чехия) — 3:6, 1:6, 5:7;

Уго Умбер (Франция) — Маттео Джиганте (Италия) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:4;

Иржи Легечка (Чехия) — Ли Ту (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1);

Люка Пуй (Франция) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 4:6, 4:6.

С подробными результатами первого игрового дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».