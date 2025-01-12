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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты первого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты первого игрового дня
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В ночь с 11 на 12 января состоялся первый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей Australian Open — 2025 12 января.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины. Результаты 12 января:

  • Мари Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 3:6;
  • Юлия Стародубцева (Украина) — Лейла Фернандес (Канада) — 5:7, 4:6;
  • Анка-Алексия Тодони (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:7 (3:7), 1:6;
  • Диан Парри (Франция) — Донна Векич (Хорватия) — 4:6, 4:6;
  • Паула Бадоса (Испания) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 7:6 (7:5);
  • Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 1:6, 6:4, 7:5;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2.

С подробными результатами первого игрового дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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