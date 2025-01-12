Андрей Рублёв признался, что принимал таблетки от депрессии в прошлом сезоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как боролся с депрессией после поражения в первом раунде Уимблдона от аргентинца Франсиско Комесаньи в 2024 году.

«Я принимал таблетки от депрессии, но они совсем не помогали. В конце концов я сказал: «Я больше ничего не хочу принимать». Я прекратил принимать все таблетки, и Марат Сафин очень помог мне обычным разговором.

Он заставил меня осознать многие вещи, и тогда я начал работать с психологом. Я многое узнаю о себе, и хоть я не чувствую себя полностью счастливым и в том месте, где я хочу находиться, я больше не чувствую этой безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью", — приводит слова спортсмена The Guardian.