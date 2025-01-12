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Ведущие представительницы WTA спрогнозировали чемпиона АО-2025 в мужском разряде

Ведущие представительницы WTA спрогнозировали чемпиона АО-2025 в мужском разряде
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Представительницы топ-15 рейтинга WTA Арина Соболенко, Кори Гауфф, Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь назвали своих фаворитов в борьбе за титул Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском разряде. Ответы теннисисток опубликовала пресс-служба турнира.

Соболенко: Янник Синнер.

Гауфф: Янник Синнер.

Андреева: Андрей Рублёв.

Циньвэнь: Янник Синнер/КарлосАлькарас.

Australian Open — 2025 в одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко. В финале прошлого сезона Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

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