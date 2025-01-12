Рублёв рассказал, как реагирует на видео со своим эмоциональным поведением на корте

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, что чувствует, когда со стороны видит моменты, в которых теряет над собой контроль на корте.

«Сначала, конечно, ощущал себя плохо, мне было стыдно, потому что я не такой человек. Неприятно видеть подобные моменты. Сейчас я отношусь к этому спокойнее. Мне гораздо лучше. Когда я смотрю эти видео, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Это уже не я.

Что чувствует семья в такие моменты? Сложный вопрос, поскольку, очевидно, моя семья и мои родители очень заботятся обо мне. Но мы никогда не делимся чувствами, поэтому тяжело ответить. Они на 100% любят меня, а я люблю их, но мы никогда не общаемся об этих вещах. Они говорят мне, что самое главное — чтобы я был счастлив», — приводит слова Рублёва The Guardian.