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Медведев и Рублёв предсказали победителя Australian Open — 2025 в женском разряде

Медведев и Рублёв предсказали победителя Australian Open — 2025 в женском разряде
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв назвали своих фаворитов в борьбе за титул Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском разряде.

«Я бы назвал Арину Соболенко. Она выиграла несколько турниров в прошлом сезоне и стала первой ракеткой мира. Думаю, она главный фаворит после после победы на турнире в Брисбене», — сказал Медведев в интервью пресс-службе турнира.

«Швёнтек, Соболенко, Гауфф или Рыбакина», — выделил своих фаворитов Рублёв.

Australian Open — 2025 в одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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