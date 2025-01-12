Медведев и Рублёв предсказали победителя Australian Open — 2025 в женском разряде

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 20 турниров ATP, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв назвали своих фаворитов в борьбе за титул Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском разряде.

«Я бы назвал Арину Соболенко. Она выиграла несколько турниров в прошлом сезоне и стала первой ракеткой мира. Думаю, она главный фаворит после после победы на турнире в Брисбене», — сказал Медведев в интервью пресс-службе турнира.

«Швёнтек, Соболенко, Гауфф или Рыбакина», — выделил своих фаворитов Рублёв.

Australian Open — 2025 в одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.