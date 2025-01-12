Векич оставила на камере послание жителям Лос-Анджелеса после победы в первом круге AO
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Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2024 в Париже 19-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич после победы в первом круге Australian Open — 2025 на камере оставила послание для жителей Лос-Анджелеса, где бушуют лесные пожары.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
«LA», — написала Векич и дорисовала сердечко.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 06:50 МСК
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
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Донна Векич
Д. Векич
Напомним, пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. Они охватили, в частности, районы Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу, а также Итон и Херст.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Донна Векич обыграла Диан Парри со счётом 6:4, 6:4. Далее она встретится с победительницей матча между Маркетой Вондроушовой из Чехии и Яной Фетт из Хорватии.
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