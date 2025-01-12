Векич оставила на камере послание жителям Лос-Анджелеса после победы в первом круге AO

Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2024 в Париже 19-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич после победы в первом круге Australian Open — 2025 на камере оставила послание для жителей Лос-Анджелеса, где бушуют лесные пожары.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«LA», — написала Векич и дорисовала сердечко.

Напомним, пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. Они охватили, в частности, районы Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу, а также Итон и Херст.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Донна Векич обыграла Диан Парри со счётом 6:4, 6:4. Далее она встретится с победительницей матча между Маркетой Вондроушовой из Чехии и Яной Фетт из Хорватии.