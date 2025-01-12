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«В теннисе спорт вне политики». Журова — о Медведеве и Рублёве на обложке Esquire

«В теннисе спорт вне политики». Журова — о Медведеве и Рублёве на обложке Esquire
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Олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что теннис подаёт пример другим видам спорта благодаря положительному отношению Международной федерации к российским игрокам. Ранее теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали на обложку издания Esquire Australia.

«Медведев и Рублёв на обложке Esquire Australia – это хорошая история, но это следствие условий Международной теннисной федерации, а не отношения Австралии к россиянам. Если какой-то турнир не будет выполнять требования ATP и WTA и будет ущемлять россиян и не пускать их, то этот турнир сам получит санкции, как это уже было с Уимблдоном. Поэтому издания в этих странах поддерживают тенденцию и всё чаще делают своими героями российских спортсменов. В теннисе действительно спорт вне политики. Теннис подаёт пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять в правах», — сказала Журова в интервью „ВсеПроСпорт“.

Напомним, Рублёв и Медведев выступят на Australian Open — 2025. Турнир в одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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Фото: Даниил Медведев на обложке Esquire Australia
Фото: Андрей Рублёв на обложке Esquire Australia
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Новости. Теннис
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