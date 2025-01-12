Соболенко — об игре без флага: всегда гордилась, что пробилась из такой маленькой страны

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в первом круге Australian Open — 2025 рассказала, как относится к тому, что играет без флага своей страны.

«Всегда гордилась тем, что смогла пробиться из такой маленькой страны, как Беларусь. Конечно, было бы приятно видеть флаг рядом с моим именем. Но, опять же, не уверена, что у меня есть возможность изменить это. Так что, когда бы это ни случилось, буду рада это увидеть», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс. Далее она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.