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Соболенко — об игре без флага: всегда гордилась, что пробилась из такой маленькой страны

Соболенко — об игре без флага: всегда гордилась, что пробилась из такой маленькой страны
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в первом круге Australian Open — 2025 рассказала, как относится к тому, что играет без флага своей страны.

«Всегда гордилась тем, что смогла пробиться из такой маленькой страны, как Беларусь. Конечно, было бы приятно видеть флаг рядом с моим именем. Но, опять же, не уверена, что у меня есть возможность изменить это. Так что, когда бы это ни случилось, буду рада это увидеть», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В первом круге Australian Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс. Далее она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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