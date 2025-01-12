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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание второго игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание второго игрового дня
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В ночь с 12 на 13 января состоится второй игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Australian Open — 2025, которые пройдут 13 января.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины, 13 января (время — московское):

  • 3:00. Стефанос Циципас (Греция) — Алекс Михельсен (США)
  • 6:00. Янник Синнер (Италия) — Николас Харри (Чили)
  • 6:00. Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия)
  • 8:00. Фабио Фоньини (Италия) — Григор Димитров (Болгария)
  • 8:00. Жайме Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)
  • 8:00. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Томми Пол (США)
  • 11:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Карлос Алькарас (Испания)
  • 11:00. Новак Джокович (Сербия) — Нишеш Басаваредди (США)
  • 11:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия)

С полным расписанием первого игрового дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

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