Соболенко — о первом круге AO: довольна победой, особенно над такой сильной соперницей
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025, где она встречалась с американкой Слоан Стивенс.
«Да, это было действительно потрясающее чувство — увидеть толпу зрителей. Было удивительно чувствовать поддержку. Мне очень понравилось там играть, и я так довольна победой над Слоан, особенно над такой сильной соперницей, как она», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Далее Арина Соболенко сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.
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