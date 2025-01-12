Соболенко — о первом круге AO: довольна победой, особенно над такой сильной соперницей

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025, где она встречалась с американкой Слоан Стивенс.

«Да, это было действительно потрясающее чувство — увидеть толпу зрителей. Было удивительно чувствовать поддержку. Мне очень понравилось там играть, и я так довольна победой над Слоан, особенно над такой сильной соперницей, как она», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Далее Арина Соболенко сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.