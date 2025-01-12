«Места недостаточно». Соболенко рассказала, почему не посадила команду в капсулу на корте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему ей не нравится решение, которое предполагает присутствие тренеров на корте.

«Честно говоря, не большой поклонник этого решения. Если уж делать это, то ставить больше мест. Например, мне лично нравится видеть всю команду. Хочу видеть всех людей в своей ложе. Даже если не смотрю на всех. Всегда смотрю на тренера, но вижу всех. Для меня это важно. Иногда просто хочу посмотреть на своего парня, чтобы он меня поддержал, например. Четырёх мест недостаточно, потому что у меня много тренеров», — сказала Соболенко на пресс-кофнеренции.

Напомним, в этом году команды игроков вместо обычной ложи могут сидеть на одном уровне с кортом в капсулах.