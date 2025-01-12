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Арина Соболенко рассказала, какой самый большой урок усвоила в 2024 году

Арина Соболенко рассказала, какой самый большой урок усвоила в 2024 году
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какой самый большой урок усвоила в 2024 году.

«Самый большой урок, который я вынесла из прошлого года, — это не концентрироваться на защите титула или возможности вписать своё имя в историю тенниса. Главное — сосредоточиться на себе и делать всё возможное», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Далее она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

В 2024 году Соболенко стала победительницей турниров в Ухане, Цинциннати, а также US Open и Australian Open.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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