Арина Соболенко рассказала, какой самый большой урок усвоила в 2024 году

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какой самый большой урок усвоила в 2024 году.

«Самый большой урок, который я вынесла из прошлого года, — это не концентрироваться на защите титула или возможности вписать своё имя в историю тенниса. Главное — сосредоточиться на себе и делать всё возможное», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. Далее она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

В 2024 году Соболенко стала победительницей турниров в Ухане, Цинциннати, а также US Open и Australian Open.