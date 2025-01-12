«Улучшила психологическую устойчивость». Соболенко сравнила себя сейчас и три года назад

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнила себя сейчас и три года назад, заявив, что улучшила психологическую устойчивость.

«Если сравнивать себя с Ариной трёхлетней давности, то разница очень большая. Тогда я расстроилась бы и, скорее всего, проиграла бы первый сет. Не уверена, что выиграла бы матч. Очень рада, что улучшила свою психологическую устойчивость. Могу оставаться сосредоточенной, независимо от счёта и ситуации. Концентрируюсь на игре», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге Australian Open — 2025 Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс. Далее она встретится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.