Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это всё атмосфера». Соболенко — о 15-матчевой серии побед на Australian Open

«Это всё атмосфера». Соболенко — о 15-матчевой серии побед на Australian Open
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о 15 победах подряд, которые она одержала в матчах на Открытом чемпионате Австралии.

«Просто люблю людей, люблю толпу, люблю всю поддержку, которую чувствую практически во время каждого матча, который здесь играю. Думаю, это всё атмосфера, знаете, то, как они болеют за меня, — это просто невероятное чувство. Хочу продолжать побеждать как можно дольше, просто чтобы чувствовать эту атмосферу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

15-я победа Арины произошла в первом круге Australian Open — 2025 над американкой Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Белоруска выиграла матч со счётом 6:3, 6:2.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
Арина Соболенко первой после Азаренко выиграла 15 матчей подряд на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android