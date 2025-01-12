«Это всё атмосфера». Соболенко — о 15-матчевой серии побед на Australian Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о 15 победах подряд, которые она одержала в матчах на Открытом чемпионате Австралии.

«Просто люблю людей, люблю толпу, люблю всю поддержку, которую чувствую практически во время каждого матча, который здесь играю. Думаю, это всё атмосфера, знаете, то, как они болеют за меня, — это просто невероятное чувство. Хочу продолжать побеждать как можно дольше, просто чтобы чувствовать эту атмосферу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

15-я победа Арины произошла в первом круге Australian Open — 2025 над американкой Слоан Стивенс (84-я в рейтинге WTA). Белоруска выиграла матч со счётом 6:3, 6:2.