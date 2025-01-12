Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание второго игрового дня
В ночь с 12 на 13 января состоится второй игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Australian Open — 2025, которые пройдут 13 января.
Теннис. Australian Open — 2025, женщины, 13 января (время — московское):
- 3:00. Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
- 3:00. Людмила Самсонова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)
- 3:30. Кори Гауфф (США) — Софья Кенин (США).
- 4:30. Элина Свитолина (Украина) — Сорана Кырстя (Румыния).
- 4:30. Лючия Бронцетти (Италия) — Виктория Азаренко (Беларусь).
- 4:30. Тамара Зиндашек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия).
- 4:30. Магдалена Френх (Польша) — Полина Кудерметова (Россия).
- 5:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия).
- 5:30. Катержина Синякова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша).
- 6:30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
- 6:30. Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина).
- 9:00. Майя Джойнт (Австралия) — Джессика Пегула (США).
- 13:00. Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция).
- 13:00. Дарья Снигур (Украина) — Даниэль Коллинз (США).
С полным расписанием первого игрового дня можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».
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